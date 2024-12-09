Отравившимся в ЯНАО детям-конькобежцам поставлен диагноз острый гастроэнтерит

В связи с тем, что уведомление о начале деятельности по данному адресу в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО не поступало, ИП Файзулоев З. З. не был включен в реестр хозяйствующих субъектов и в планы проверок. Первые симптомы у заболевших появились 6 декабря. За медицинской помощью обратились на следующий день.