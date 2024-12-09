Пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам

Пенсионер из Братска продал квартиру, а вырученные деньги отправил на счета мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Обман начался со звонка «энергетиков», которые предложили установить электросчетчик, только вот для оформления заявки попросили назвать код из СМС. Следом поступил звонок от «финансиста». Женщина сообщила, что личный кабинет портала госуслуг взломали.
— Далее с потерпевшим связался псевдосотрудник силовых структур, который рассказал, что мошенники пытаются продать его квартиру по доверенности и чтобы пресечь преступную схему, мужчина должен это сделать сам. А полученные деньги положить на так называемый «резервный» счет, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пенсионер так и поступил. Сначала обналичил 130 тысяч рублей, перевел их на указанный счет, а потом оформил сделку купли-продажи квартиры, пришел к банкомату и отправил все деньги на аферистам. Так он лишился трех миллионов 885 тысячи рублей. Следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция Иркутской области рассказала о новых схемах мошенничества.