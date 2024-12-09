Пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам

Пенсионер так и поступил. Сначала обналичил 130 тысяч рублей, перевел их на указанный счет, а потом оформил сделку купли-продажи квартиры, пришел к банкомату и отправил все деньги на аферистам. Так он лишился трех миллионов 885 тысячи рублей. Следователи завели уголовное дело.