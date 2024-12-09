Телефонные мошенники убедили пенсионера из Братска продать квартиру и завладели его деньгами

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 69-летний пенсионер из Братска. Аферисты уговорили его продать квартиру и завладели его деньгами. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».
В ноябре с жителем Энергетика связался неизвестный ему человек. Он представился сотрудником «Иркутскэнергосбыта» и предложил установить электросчетчик. Для оформления заявки нужно было назвать смс-код, который пришел мужчине. Затем пенсионеру позвонили поочередно лже-финансист, заявивший, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а спустя некоторое время фейковый сотрудник силовых структур, рассказавший, что квартиру мужчины по доверенности пытаются продать. При этом лже-силовик заявил, что для пресечения преступной схемы мужчина должен продать квартиру самостоятельно, а деньги положить на «резервный счет». История с продажей была выдумкой, на которую клюнул доверчивый пенсионер.
Действуя по инструкции аферистов, пенсионер обналичил 130 тысяч рублей и зачислил их на указанный счет. После этого он оформил сделку купли-продажи квартиры и перевел крупную сумму денег через банкомат по заданным реквизитам. В общей сложности братчанин лишился 3 миллионов 885 тысяч рублей, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).