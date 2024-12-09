Телефонные мошенники убедили пенсионера из Братска продать квартиру и завладели его деньгами

В ноябре с жителем Энергетика связался неизвестный ему человек. Он представился сотрудником «Иркутскэнергосбыта» и предложил установить электросчетчик. Для оформления заявки нужно было назвать смс-код, который пришел мужчине. Затем пенсионеру позвонили поочередно лже-финансист, заявивший, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а спустя некоторое время фейковый сотрудник силовых структур, рассказавший, что квартиру мужчины по доверенности пытаются продать. При этом лже-силовик заявил, что для пресечения преступной схемы мужчина должен продать квартиру самостоятельно, а деньги положить на «резервный счет». История с продажей была выдумкой, на которую клюнул доверчивый пенсионер.