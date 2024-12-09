Сожитель-мошенник украл у могилевчанки золота на 24 тысячи рублей

В УВД сообщили, что могилевчанин еще замешан в двух мошенничествах. Он предлагал знакомым купить стеклоомыватели для авто или дизтопливо по низким ценам, брал деньги в залог, а после этого пропадал. Обманутые граждане также заявили в милицию.