Сожитель-мошенник украл у могилевчанки золота на 24 тысячи рублей

В Могилеве сожитель украл у женщины золотых украшений на 24 тысячи рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома.
В милицию обратилась 30-летняя могилевчанка, заявившая о пропаже ювелирных изделий. Выяснилось, что кражу совершил 38-летний сожитель женщины.
Могилевчанин знал, где сожительница прячет свои драгоценности. В один из дней он взял из шкафа украшения, а затем их продал.
Потерпевшая пропажу драгоценностей заметила только спустя время, когда к ней пришла родственница и они захотели полюбоваться изделиями.
В УВД сообщили, что могилевчанин еще замешан в двух мошенничествах. Он предлагал знакомым купить стеклоомыватели для авто или дизтопливо по низким ценам, брал деньги в залог, а после этого пропадал. Обманутые граждане также заявили в милицию.
— В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе.
Тем временем движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии.