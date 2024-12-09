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Сожитель-мошенник украл у могилевчанки золота на 24 тысячи рублей

Могилевчанин украл у сожительницы золотых украшений на 24 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве сожитель украл у женщины золотых украшений на 24 тысячи рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома.

В милицию обратилась 30-летняя могилевчанка, заявившая о пропаже ювелирных изделий. Выяснилось, что кражу совершил 38-летний сожитель женщины.

Могилевчанин знал, где сожительница прячет свои драгоценности. В один из дней он взял из шкафа украшения, а затем их продал.

Потерпевшая пропажу драгоценностей заметила только спустя время, когда к ней пришла родственница и они захотели полюбоваться изделиями.

В УВД сообщили, что могилевчанин еще замешан в двух мошенничествах. Он предлагал знакомым купить стеклоомыватели для авто или дизтопливо по низким ценам, брал деньги в залог, а после этого пропадал. Обманутые граждане также заявили в милицию.

— В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе.

Тем временем движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии.