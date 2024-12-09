В Калининграде бизнесмену за мошенничество на 34 млн рублей дали 8 лет колонии

В Калининграде экс-директор коммерческой компании, который попался на мошенничестве на 34 млн рублей, отправился в колонию на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что горожанин руководил компанией «Центр по оформлению сделок с недвижимостью». В 2014—2020 гг. он мошенническим путем завладел деньгами 18 человек и коммерческой организации на общую сумму более 34,2 млн рублей. Предлоги он выдумывал разные, в том числе оказание помощи в предоставлении земельных участков.
Отбывать наказание коммерсант будет в исправительной колонии общего режима. Также был взыскан материальный ущерб.