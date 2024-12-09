Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде бизнесмену за мошенничество на 34 млн рублей дали 8 лет колонии

Предприниматель провернул махинацию, когда работал в Центре по оформлению сделок с недвижимостью.

В Калининграде экс-директор коммерческой компании, который попался на мошенничестве на 34 млн рублей, отправился в колонию на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что горожанин руководил компанией «Центр по оформлению сделок с недвижимостью». В 2014—2020 гг. он мошенническим путем завладел деньгами 18 человек и коммерческой организации на общую сумму более 34,2 млн рублей. Предлоги он выдумывал разные, в том числе оказание помощи в предоставлении земельных участков.

Отбывать наказание коммерсант будет в исправительной колонии общего режима. Также был взыскан материальный ущерб.