Семь человек эвакуировали из-за пожара в центре Сочи

9 декабря на улице Политехнической в Центральном районе Сочи вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 10:42.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли отдельно стоящего неэксплуатируемого здания на площади 50 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Из-за пожара спасатели эвакуировали семь человек. Спустя чуть более часа открытое горение ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 31 человек и 11 единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.