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Семь человек эвакуировали из-за пожара в центре Сочи

В Центральном районе Сочи потушили пожар на площади 50 «квадратов».

Источник: Комсомольская правда

9 декабря на улице Политехнической в Центральном районе Сочи вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 10:42.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли отдельно стоящего неэксплуатируемого здания на площади 50 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за пожара спасатели эвакуировали семь человек. Спустя чуть более часа открытое горение ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 31 человек и 11 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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