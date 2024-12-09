Средняя сумма полученной взятки в Прикамье составляет 460 тыс. рублей

Основную часть коррупционных преступлений составляют факты взяточничества, их с начала года выявлено 114. Средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. руб. Наиболее коррупционными являются сферы закупок, строительства, ЖКХ, культуры, здравоохранения и ветеринарии.