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Средняя сумма полученной взятки в Прикамье составляет 460 тыс. рублей

С начала 2024 года сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю выявлено 255 преступлений коррупционной направленности, а каждое пятое экономическое преступление является коррупционным.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД подполковник Александр Папулов.

Из числа выявленных полицейскими коррупционных преступлений 163 преступления относятся к категории тяжкие и особо тяжкие, ущерб от 78 преступлений является крупным и особо крупным.

Основную часть коррупционных преступлений составляют факты взяточничества, их с начала года выявлено 114. Средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. руб. Наиболее коррупционными являются сферы закупок, строительства, ЖКХ, культуры, здравоохранения и ветеринарии.