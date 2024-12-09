Держала в коробке и морила голодом: в Уфе нашли истощенного восьмимесячного малыша, чьи родители бросили его

Следователи выяснили, что пара часто оставляла своего малыша одного в одной квартире с собакой, при этом ребенок лежал на полу. Родители не кормили младенца, не ухаживали за ним и не посещали врачей. Осмотревшие мальчика врачи пришли к выводу, что он отстает от своих сверстников в физическом развитии.