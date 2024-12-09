Держала в коробке и морила голодом: в Уфе нашли истощенного восьмимесячного малыша, чьи родители бросили его

В Уфе арестовали горе-мать, которая вместе с возлюбленным бросила своего восьмимесячного сына на произвол судьбы в квартире. Напомним, в одном из домов в Зеленой Роще был обнаружен истощенный младенец, лежавший в ящике кровати. Его родители хотели, бросив его, уехать за пределы Башкирии.
Следователи выяснили, что пара часто оставляла своего малыша одного в одной квартире с собакой, при этом ребенок лежал на полу. Родители не кормили младенца, не ухаживали за ним и не посещали врачей. Осмотревшие мальчика врачи пришли к выводу, что он отстает от своих сверстников в физическом развитии.
Известно, что в настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под временную опеку бабушке, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Мать и отец малыша были задержаны. Девушке предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство», с молодым человеком проводятся следственные действия.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства и медицинского учреждения на предмет осуществления ненадлежащего контроля за семьей с новорожденным.
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