МВД разбирается в конфликте цыган и участника СВО под Волгоградом

— Изначально конфликт произошёл с цыганкой, они живут выше нас этажом. Я ей высказал за громкую музыку, за постоянный сброд людей непонятных, она начала оскорблять мою семью. На этой почве произошёл конфликт словесный, она вызвала сотрудников ППС, заявив, что я якобы её убиваю тут, — написал мужчина. — Когда приехали сотрудники, я им все рассказал, они предложили написать встречное заявление и мы проехали в первый отдел города Волжского. Там она [цыганка] начала бросаться на меня, оскорбляла жену мою и дочку. Сотрудники полиции её начали успокаивать, в итоге она начала кричать на них, кричать, что тут она писать заявление не будет, что у них родственники в прокуратуре, и что они поедут туда писать и на меня, и на отдел полиции, в итоге оказалось, что она просто не умеет писать.