В Пермском крае задержаны подозреваемые в хищении нефти из магистрального трубопровода

По подозрению в совершении преступления была задержана группа злоумышленников в количестве 5 человек, которые по предварительному сговору совершили незаконную врезку в МН и осуществляли через нее хищение нефти. По проложенному криминальному отводу протяженностью порядка 30 метров похищенная нефть заливалась в цистерну автомобиля КамАЗ.