В Воронежской области женщина попала под колеса ВАЗа: ее госпитализировали

По предварительным данным, в воскресенье, 8 декабря, около 7:40 у дома № 20 по улице Советская в Лисках 71-летний водитель за рулем Lada 210740 нарушил ПДД и наехал на 36-летнюю жительницу райцентра, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.