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В Воронежской области женщина попала под колеса ВАЗа: ее госпитализировали

Водитель «Лады» нарушил ПДД и наехал на 36-летнюю жительницу Лисок.

В Лисках Воронежской области водитель «Лады» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в воскресенье, 8 декабря, около 7:40 у дома № 20 по улице Советская в Лисках 71-летний водитель за рулем Lada 210740 нарушил ПДД и наехал на 36-летнюю жительницу райцентра, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.