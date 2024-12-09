10-летний мальчик пострадал в ДТП в Усть-Илимске

Авария произошла 8 декабря на проспекте Мира. Водитель Toyota Kluger сбил ребёнка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.
Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.
В Усть-Илимске под колёса иномарки попал 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Иркутской области.
Авария произошла 8 декабря на проспекте Мира. Водитель Toyota Kluger сбил ребёнка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.
Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.