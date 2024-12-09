Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10-летний мальчик пострадал в ДТП в Усть-Илимске

В Усть-Илимске под колёса иномарки попал 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла 8 декабря на проспекте Мира. Водитель Toyota Kluger сбил ребёнка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.

Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.