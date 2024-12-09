Житель Красноярского края избил своего приятеля до смерти

4 декабря в тайге на расстоянии 60 км от поселка Кошурниково Курагинского района геологи нашли автомобиль марки ВАЗ. В салоне находилось тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 43-летний житель города Артемовск, сообщает Следком края.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 декабря года трое приятелей поехали на автомобиле в охотничий домик, который находится в тайге. Утром 3 декабря, не доезжая нескольких километров до места стоянки, машина забуксовала в глубоком снегу. Они пытались продолжить движение, но ничего не получилось. Водитель автомобиля ушел пешком в охотничий домик, чтобы отогреться. А двое других пассажиров остались на месте и употребляли алкогольные напитки. Между пьяными товарищами завязался конфликт, который перерос в драку. В результате один из них нанес второму несколько ударов руками по различным частям тела и не менее одного удара в область головы деревянной палкой.
На следующий день мужчина скончался. О его смерти сообщили проезжающим мимо геологам. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, пострадавший скончался в результате травмы головы. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Артемовск по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», добавили в ведомстве.