Житель Красноярского края избил своего приятеля до смерти

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 декабря года трое приятелей поехали на автомобиле в охотничий домик, который находится в тайге. Утром 3 декабря, не доезжая нескольких километров до места стоянки, машина забуксовала в глубоком снегу. Они пытались продолжить движение, но ничего не получилось. Водитель автомобиля ушел пешком в охотничий домик, чтобы отогреться. А двое других пассажиров остались на месте и употребляли алкогольные напитки. Между пьяными товарищами завязался конфликт, который перерос в драку. В результате один из них нанес второму несколько ударов руками по различным частям тела и не менее одного удара в область головы деревянной палкой.