В Уфе арестовали мать, которая оставляла младенца без еды и одежды. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство своего 8-месячного сына. Она будет находиться под стражей до 7 февраля 2025 года, сообщает СКР.
По версии следствия, женщина регулярно с февраля по октябрь оставляла новорожденного, неспособного самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, без еды и присмотра. Это привело к сильному истощению и замедлению развития — он весил всего 4 кг, не мог даже переворачиваться. Ребенка оставляли голым в ящике от кровати, рядом в квартире была только собака. Мать не посещала со своим сыном медицинские учреждения и нерегулярно проводила необходимые гигиенические процедуры.
Ребенка нашла тетя, сестра отца, когда узнала, что родители намереваются переехать в другой регион, а малыша оставить одного.
«В настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под временную опеку бабушке, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что отец ребенка также задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.
В ходе расследования будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц органов опеки и попечительства и медицинского учреждения на предмет осуществления ненадлежащего контроля за семьей с новорожденным.