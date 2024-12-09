В Уфе арестовали мать, которая оставляла младенца без еды и одежды

По версии следствия, женщина регулярно с февраля по октябрь оставляла новорожденного, неспособного самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, без еды и присмотра. Это привело к сильному истощению и замедлению развития — он весил всего 4 кг, не мог даже переворачиваться. Ребенка оставляли голым в ящике от кровати, рядом в квартире была только собака. Мать не посещала со своим сыном медицинские учреждения и нерегулярно проводила необходимые гигиенические процедуры.