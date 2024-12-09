В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на «Азовстали»

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка», — сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината «Азовсталь», с применением реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Морозу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.
Шалар осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее в отношении Шалара и Мороза уже были вынесены обвинительные приговоры по другим эпизодам, сообщили в прокуратуре.
Морпехи признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).