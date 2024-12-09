В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на «Азовстали»

В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината «Азовсталь», с применением реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей.