Новосибирский депутат Дарвин, которому передали 3 млн, не смог выйти из СИЗО

9 декабря стало известно, что в Новосибирске суд оставил под стражей члена Совета депутатов города Обь Андрея Дарвина.
— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
Таким образом, Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты Андрея Дарвина, которая хотела смягчить меру пресечения.
Напомним, что суд первой инстанции отправил его под стражу до 15 января.
14 ноября сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции по Новосибирской области задержали муниципального депутата во время получения 3 миллионов от знакомого, который уже находился под уголовным преследованием. За эти деньги Дарвин обещал урегулировать вопрос с силовыми структурами, не имея при этом такой возможности.
Мужчины встретились в одном из магазинов Оби, после чего члена Совета депутатов тут же скрутили оперативники УЭБиПК. Все действия фигурантов фиксировались на видео, которым, в свою очередь, поделилось ГУ МВД по Новосибирской области.