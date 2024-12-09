Новосибирский депутат Дарвин, которому передали 3 млн, не смог выйти из СИЗО

14 ноября сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции по Новосибирской области задержали муниципального депутата во время получения 3 миллионов от знакомого, который уже находился под уголовным преследованием. За эти деньги Дарвин обещал урегулировать вопрос с силовыми структурами, не имея при этом такой возможности.