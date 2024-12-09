В Волгоградской области на 11,5% выросло число коррупционных преступлений

В настоящее время коррупция остается одной из главных проблем, которая оказывает негативное воздействие на работу органов управления и социальных структур. В связи с этим правоохранители продолжают регулярно проводить комплекс мероприятий, позволяющих обнаружить и пресечь коррупционные действия на территории Волгоградской области.