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В Волгоградской области на 11,5% выросло число коррупционных преступлений

Средняя сумма взятки составляет 617,4 тысячи рублей.

В настоящее время коррупция остается одной из главных проблем, которая оказывает негативное воздействие на работу органов управления и социальных структур. В связи с этим правоохранители продолжают регулярно проводить комплекс мероприятий, позволяющих обнаружить и пресечь коррупционные действия на территории Волгоградской области.

Согласно статистике областного ГУ МВД России, с начала текущего года сотрудники полиции зафиксировали 837 коррупционных преступлений, что говорит об их увеличении на 11,5%. Правоохранители выявили 64 случая получения взятки и 174 — ее дачи. Также обнаружен 91 эпизод посредничества при коммерческом подкупе.

На сегодняшний день полиция региона продолжает бороться с преступлениями коррупционной направленности.