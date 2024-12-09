В Уфе в первый рабочий день насмерть разбился 43-летний строитель

День трагедии для мужчины был первым рабочим днем на объекте. До обеда он прошел инструктаж, а затем отправился на шестой этаж, где должен был убираться и очищать инструменты. В конце рабочего дня мужчина вместе с мастером покинули площадки, но разнорабочий почему-то через час вновь решил вернуться и погиб.