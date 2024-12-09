В Уфе в первый рабочий день насмерть разбился 43-летний строитель

Стали известны итоги расследования гибели 43-летнего работника ООО «Монолитдинамика». Напомним, мужчина скончался минувшей осенью от тяжелых травм, которые он получил после падения с высоты. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, разнорабочий пытался обойти монолитную стену с внешней стороны и упал в подвал с высоты 18,5 метров.
День трагедии для мужчины был первым рабочим днем на объекте. До обеда он прошел инструктаж, а затем отправился на шестой этаж, где должен был убираться и очищать инструменты. В конце рабочего дня мужчина вместе с мастером покинули площадки, но разнорабочий почему-то через час вновь решил вернуться и погиб.
Инспекция установила, что погибший житель Башкирии нарушил инструкцию и находился перед смертью там, где это было запрещено. Также надзорный орган выявил, что на здании не были установлены защитно-улавливающие сетки, отсутствовали сигнальные ограждения и предупреждающие знаки.
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