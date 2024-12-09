«Учителя не могут этого не видеть»: глава Бурятии прокомментировал драку в школе

В аналогичных ситуациях часто привлекают к ответственности руководителей образовательных учреждений, особенно при массовой огласке. Например, после драки двух восьмиклассниц в селе Луговое Тюменской области директору школы сделали выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций.