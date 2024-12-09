«Учителя не могут этого не видеть»: глава Бурятии прокомментировал драку в школе

После появления в социальных сетях информации о драке школьников в одном из образовательных учреждений города Улан-Удэ в Республике Бурятия ситуацией заинтересовались и правоохранительные органы, и региональные власти. Комитет по образованию города уже приступил к проверке, включающей опросы учащихся, педагогов и родителей школьников.
События в бурятской школе изучают и представители полиции, комиссии по делам несовершеннолетних. Между тем региональные власти уже намекают на то, что драка школьников произошла вследствие невнимательного отношения педагогического состава образовательного учреждения к обстановке в коллективе учащихся.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем телеграм-канале уточнил, что дал указания министру образования региона и мэру Улан-Удэ разобраться в произошедшем. Руководитель республики напомнил об ответственности должностных лиц за подобные случаи, в том числе директора школы и классных руководителей. Цыденов написал: «Учителя не могут это не видеть».
В аналогичных ситуациях часто привлекают к ответственности руководителей образовательных учреждений, особенно при массовой огласке. Например, после драки двух восьмиклассниц в селе Луговое Тюменской области директору школы сделали выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций.
В случае событий в Улан-Удэ пока делать выводы преждевременно. Необходимо дождаться результатов проверки, по итогам которой уже и примут процессуальные решения.