Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

По версии следствия, с 2018 по 2021 год, будучи заместителем руководителя исполкома Муслюмовского района, он организовал незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их торговых палаток на четырех праздниках «Сабантуй» в селе Муслюмово.