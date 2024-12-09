Виновника смертельной аварии разыскивают в Шелехове

В Шелехове неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.
— Дорожно-транспортное происшествие произошло около 03:20 8 декабря на 29 километре дороги Р-258 «Байкал». По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, который шел по краю проезжей части, после чего покинул место аварии, — уточнили в агентстве.
42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Госавтоинспекторы призывают человека, совершившего ДТП, добровольно прийти в отделение и рассказать, что произошло.