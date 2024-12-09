В Курске арестован обвиняемый в махинациях при строительстве линий обороны

Строительство фортификационных сооружений в области началось больше двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний губернатор Роман Старовойт рассказывал, что на границе возведены две линии обороны. В августе текущего года вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, бои с ними идут до сих пор.