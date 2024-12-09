В Курске арестован обвиняемый в махинациях при строительстве линий обороны

Он обвиняется в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Расследованием уголовного дела занимается следственное управление регионального УМВД. Следствие считает, что в 2023 году господин Грабин заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной строительной фирме. Это повлекло необоснованное расходование более 173 млн руб. бюджетных средств.
Ранее по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений. В конце октября в одной из курских компаний, которая вела их возведение, прошли обыски.
Строительство фортификационных сооружений в области началось больше двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний губернатор Роман Старовойт рассказывал, что на границе возведены две линии обороны. В августе текущего года вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, бои с ними идут до сих пор.