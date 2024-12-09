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В Курске арестован обвиняемый в махинациях при строительстве линий обороны

Ленинский райсуд Курска заключил под стражу на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина.

Источник: Российская газета

Он обвиняется в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление регионального УМВД. Следствие считает, что в 2023 году господин Грабин заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной строительной фирме. Это повлекло необоснованное расходование более 173 млн руб. бюджетных средств.

Ранее по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений. В конце октября в одной из курских компаний, которая вела их возведение, прошли обыски.

Строительство фортификационных сооружений в области началось больше двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний губернатор Роман Старовойт рассказывал, что на границе возведены две линии обороны. В августе текущего года вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, бои с ними идут до сих пор.

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