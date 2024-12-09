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Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести

Число жертв крушения вертолета в турецкой провинции Ыспарта возросло до шести.

Источник: AP 2024

СТАМБУЛ, 9 дек — РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции.

Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном.

«Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался», — сообщило минобороны в пресс-релизе.

По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.

несчастный случай