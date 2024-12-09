Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести

СТАМБУЛ, 9 дек — РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции.
Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном.
«Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался», — сообщило минобороны в пресс-релизе.
По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.