«Выглянула в окно и запомнила машину». Бобруйская пенсионерка раскрыла домушников из Подмосковья, орудовавших в Беларуси

Так, в течение нескольких дней в милицию поступали заявления от горожан о квартирных кражах. Во всех случаях злоумышленники вскрывали замки отмычками, выносили технику, деньги и ювелирные изделия. Среди жертв оказалась и одна горожанка. Пенсионерка рассказала милиционерам, что к ней в дом забрались неизвестные. Мужчины забрали деньги с тумбочки и спешно скрылись, столкнувшись с хозяйкой дома, заявив, что ошиблись адресом. Неизвестные ушли, но пенсионерка выглянула в окно и запомнила их машину, о чем и сообщила правоохранителям.