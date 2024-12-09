«Выглянула в окно и запомнила машину». Бобруйская пенсионерка раскрыла домушников из Подмосковья, орудовавших в Беларуси

Пенсионерка помогла задержать воров-домушников, которые орудовали в Бобруйске, сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Так, в течение нескольких дней в милицию поступали заявления от горожан о квартирных кражах. Во всех случаях злоумышленники вскрывали замки отмычками, выносили технику, деньги и ювелирные изделия. Среди жертв оказалась и одна горожанка. Пенсионерка рассказала милиционерам, что к ней в дом забрались неизвестные. Мужчины забрали деньги с тумбочки и спешно скрылись, столкнувшись с хозяйкой дома, заявив, что ошиблись адресом. Неизвестные ушли, но пенсионерка выглянула в окно и запомнила их машину, о чем и сообщила правоохранителям.
Информация, которую рассказала бобруйчанка, а также записи с камер видеонаблюдения помогли оперативно установить злоумышленников. Ими оказались 45- и 47-летний подельники, проживающие в Подмосковье. Мужчины приехали в Бобруйск к своему знакомому, ездили по городу и присматривали «подходящие» квартиры.
Ранее задержанные уже были судимы в России за аналогичные преступления и за угон авто.
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