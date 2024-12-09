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Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Дзержинске 9 декабря

На дороге столкнулись два автомобиля.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Дзержинске 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла у дома № 1А по Окской набережной. 55-летний водитель автомобиля «Нива» двигался в сторону поселка Бабушкино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Ford Focus за рулем которого был 35-летний водитель.

В аварии пострадали шестилетняя девочка и 66-летняя женщина, которые находились в автомобиле Ford Focus. Их госпитализировали в БСМП Дзержинска.