Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Дзержинске 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По информации ведомства, авария произошла у дома № 1А по Окской набережной. 55-летний водитель автомобиля «Нива» двигался в сторону поселка Бабушкино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Ford Focus за рулем которого был 35-летний водитель.
В аварии пострадали шестилетняя девочка и 66-летняя женщина, которые находились в автомобиле Ford Focus. Их госпитализировали в БСМП Дзержинска.