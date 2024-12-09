Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Дзержинске 9 декабря

По информации ведомства, авария произошла у дома № 1А по Окской набережной. 55-летний водитель автомобиля «Нива» двигался в сторону поселка Бабушкино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Ford Focus за рулем которого был 35-летний водитель.