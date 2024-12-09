Суд освободил женщину, убившую мужа-тирана в Усолье-Сибирском

В Иркутском областном суде прошло заседание по делу жительницы Усолья-Сибирского, которая в феврале 2022 года расправилась с мужем. Напомним, женщина ударила супруга ножом, после чего он скончался в больнице. Ранее Усольский городской суд отправил женщину в колонию общего режима на 8,4 года за убийство супруга. Женщина уже отсидела часть срока и подала апелляцию в Иркутский районный суд. Ей удалось доказать, что муж — домашний тиран, который на протяжении многих лет ее избивал.