Суд освободил женщину, убившую мужа-тирана в Усолье-Сибирском

В Иркутском областном суде прошло заседание по делу жительницы Усолья-Сибирского, которая в феврале 2022 года расправилась с мужем. Напомним, женщина ударила супруга ножом, после чего он скончался в больнице. Ранее Усольский городской суд отправил женщину в колонию общего режима на 8,4 года за убийство супруга. Женщина уже отсидела часть срока и подала апелляцию в Иркутский районный суд. Ей удалось доказать, что муж — домашний тиран, который на протяжении многих лет ее избивал.
— Женщина сама обеспечивала семью, мужчина на работе долго не задерживался и любил выпить. Ссоры в семье возникали из-за образа жизни мужчины и его нежелании найти работу. В роковой вечер он избил жену и угрожал ей ножом. В какой-то момент он выпал и женщина, подхватив его, нанесла удар, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского областного суда.
Обвиняемая своей вины не отрицала, но настаивала на самообороне.
Иркутский областной суд рассмотрел дело и переквалифицировал обвинение на превышение допустимой самообороны. А поскольку срок по этой статье женщина уже отсидела, то была освобождена из-под стражи в зале суда.