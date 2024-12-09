Оставленная на дороге куча песка стала причиной ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону куча песка, оставленная на дороге после ремонта, стала причиной ДТП. Ответственного за аварийное разрытие уже наказали, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, небольшой навал сыпучего материала оставили после ремонта на подземных коммуникациях. Помеха осложняла движение автомобилей. В итоге одна из легковушек наехала на препятствие и получила механические повреждения.
— Должностное лицо, участвовавшее в разрытии, привлекли к административной ответственности по статье ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения»), — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Добавим, по закону, за нарушение статьи 12.33 КоАП РФ грозят штрафы: для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.