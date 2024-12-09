«Госпитализировали в больницу»: в Башкирии мужчина серьезно пострадал, пытаясь потушить дом, баня и сарай

Инцидент случился на улице Школьная в селе Бекмурзино. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС и добровольцы. Когда специалисты прибыли, открытым пламенем горели бревенчатый дом, баня и сарай. 59-летний домовладелец, пытаясь сам все потушить, получил ожоги лица, спины и груди. Его экстренно госпитализировали в больницу.