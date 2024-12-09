«Госпитализировали в больницу»: в Башкирии мужчина серьезно пострадал, пытаясь потушить дом, баня и сарай

Сегодня ночью, 9 декабря, в Бирском районе Башкирии произошел крупный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент случился на улице Школьная в селе Бекмурзино. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС и добровольцы. Когда специалисты прибыли, открытым пламенем горели бревенчатый дом, баня и сарай. 59-летний домовладелец, пытаясь сам все потушить, получил ожоги лица, спины и груди. Его экстренно госпитализировали в больницу.
Открытое горение ликвидировали на площади 73 квадратных метров. Дознаватель МЧС в настоящее время устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
— Будьте осторожны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Установите пожарный извещатель, он предупредит о пожаре. Соблюдайте правила пожарной безопасности, — призвали в экстренной службе.
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