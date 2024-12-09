СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Следственный комитет продолжает расследование дела бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма, в следующем году дело будет направлено в суд. Об этом этом РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю полковник юстиции Евгений Руднев.