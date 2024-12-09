СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

«На сегодняшний день в нашем производстве находится уголовное дело в отношении бывшего министра чрезвычайных ситуаций республики. Ход расследования идет обычным путем, все в рабочем порядке решается», — рассказал Руднев.
Он отметил, что преступление было выявлено в том числе оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности.
«Мы совместно сейчас отрабатываем в том числе иные эпизоды преступной деятельности не только его, но и его помощника».
Замглавы ведомства также добавил, что установлены сроки расследования.
«Я уверен, что в следующем году это уголовное дело будет окончено производством и однозначно направлено в суд», — заключил Руднев.
В сентябре бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма был арестован судом на два месяца. Киевский районный суд Симферополя заключал бывшего чиновника под стражу до 9 ноября. По информации пресс-службы суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации суда, уголовные дела в отношении бывшего крымского чиновника возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.