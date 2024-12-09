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СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Следственный комитет продолжает расследование дела бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма, в следующем году дело будет направлено в суд. Об этом этом РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю полковник юстиции Евгений Руднев.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день в нашем производстве находится уголовное дело в отношении бывшего министра чрезвычайных ситуаций республики. Ход расследования идет обычным путем, все в рабочем порядке решается», — рассказал Руднев.

Он отметил, что преступление было выявлено в том числе оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности.

«Мы совместно сейчас отрабатываем в том числе иные эпизоды преступной деятельности не только его, но и его помощника».

добавил Руднев

Замглавы ведомства также добавил, что установлены сроки расследования.

«Я уверен, что в следующем году это уголовное дело будет окончено производством и однозначно направлено в суд», — заключил Руднев.

В сентябре бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма был арестован судом на два месяца. Киевский районный суд Симферополя заключал бывшего чиновника под стражу до 9 ноября. По информации пресс-службы суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации суда, уголовные дела в отношении бывшего крымского чиновника возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.