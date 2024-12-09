Под Щучином два белоруса украли и вернули поросят, но все равно пойдут под суд

В Щучине будут судить двух похитителей поросят. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратился 58-летний сельчанин из деревни Шляхты. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный повредил замок в сарае и украл у него двух вьетнамских поросят. Правоохранители начали расследование, но спустя пару дней сельчанин позвонил и сказал, что увидел, как знакомый подбросил в его сарай украденных поросят.
В милиции 29-летний мужчина рассказал, что своровал животных вместе с 35-летним другом. После украденных поросят они продали бабушке одного из фигурантов. Но когда пенсионерка заподозрила, что поросята могут быть ворованными, она потребовала их вернуть законному владельцу.
Судить похитителей поросят будут за кражу, совершенную группой лиц". Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Кроме того, бобруйская пенсионерка раскрыла домушников из Подмосковья, орудовавших в Беларуси: «Выглянула в окно и запомнила машину».
А еще сожитель-мошенник украл у могилевчанки золота на 24 тысячи рублей.