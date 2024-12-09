Под Щучином два белоруса украли и вернули поросят, но все равно пойдут под суд

В милицию обратился 58-летний сельчанин из деревни Шляхты. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный повредил замок в сарае и украл у него двух вьетнамских поросят. Правоохранители начали расследование, но спустя пару дней сельчанин позвонил и сказал, что увидел, как знакомый подбросил в его сарай украденных поросят.