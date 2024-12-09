В Новосибирске обсуждают преобразование участка улицы Линейной, где произошел взрыв газа

Жители Новосибирска обсуждают возможное изменение территории на улице Линейной, где произошёл газовый взрыв. Эта трагедия, случившаяся в феврале 2023 года, разрушила дом № 39, унеся жизни 15 человек. Прошло почти два года, а вопрос о дальнейшем использовании этого участка всё ещё актуален, особенно для тех, кто был свидетелем трагедии. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщил, что обсуждается преобразование этой территории в рекреационную зону. Предложение об изменении функционального назначения участка уже рассмотрела Комиссия по внесению изменений в Генеральный план города.