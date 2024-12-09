Экс-директор новосибирского свинокомплекса обжаловал приговор суда

Экс-директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко подал апелляцию на обвинительный приговор суда. Соответствующая информация значится в карточке дела на сайте Колыванского районного суда Новосибирской области.
27 октября бывшего директора свинокомплекса признали виновным по ч.4, ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба). Суд установил, что Гавриленко распорядился слить отходы животноводства на земельные участки и тем самым причинил серьезный вред природе в сумме трех миллионов рублей.
Мужчина был осужден на 1,5 года колонии поселения, но с учетом заключения в СИЗО, этот срок он фактически отбыл. Тем не менее, это решение Владимира Гавриленко не устроило.
В начале декабря природоохранная прокуратура подала иск в Новосибирский районный суд о взыскании почти 3 миллиардов рублей с АО «Кудряшовское» за вред, нанесенный окружающей среде в результате слива отходов животноводства на земельные участки в Колыванском районе и в речку Амба.
Архип ВЕТРОВ.