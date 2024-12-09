Суд отказался изымать участки в Барвихе по иску Генпрокуратуры

Суд отказал в удовлетворении требований Генпрокуратуры, такое решение приняла судья Арина Кузьмина, передает корреспондент РБК.
Ответчиками по иску выступали владельцы 13 участков — это международная компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физлиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев.
Третьими лицами по иску выступали Управление делами президента, ФГБУ «Клинический санаторий “Барвиха”, ФГУП “Гостиничный комплекс “Президент-Отель” УДП, правительство Московской области, министерство имущественных отношений Московской области, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Московской области.
Также третьими лицами в иске были названы восемь компаний, среди них четыре иностранные, и 11 физлиц, в том числе те, кто раньше был владельцем спорных участков, а затем продал их. Среди них — бизнесмены Дмитрий Смычковский и Сергей Говядин. Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен по кличке Итальянец). Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы.
В качестве третьего лица в материалах дела указана компания Labini Investments Limited. Она же ранее, по данным СПАРК, выступала совладельцем структур, связанных с Алексеем Богачевым. Именно эта компания, по мнению Генпрокуратуры, продала участок бизнесмену. Структуры, связанные с ним, когда-то выкупили порядка 3,5 га в Жуковке у экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева.
Также в качестве третьих лиц привлечены компании «Мегаполис АГ» и «Поларус Эстейт», основным бенефициаром которых, по данным ЕГРЮЛ, выступает Евгения Гурьева. Она ранее была совладельцем фонда Гурьева, соучредителем которого был Андрей Гурьев — совладелец производителя удобрений «ФосАгро». «Мегаполис АГ», по информации Генпрокуратуры, продавала участок Адвокатовой.
Экс-депутат Ильдар Самиев к делу по отчуждению земель санатория не был привлечен, однако в качестве третьих лиц были указаны его родственники Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, участвовавшие в продаже участков.
Незаконное изъятие или добросовестное приобретение
В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков в престижном коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка.
До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали. Общая площадь спорных земель, о которых заявляла прокуратура, составляет 8,02 га.
Что такое санаторий «Барвиха»
Клинический санаторий «Барвиха» — государственное бюджетное учреждение. На сайте санатория говорится, что это загородная клиника восстановительного лечения класса Deluxe, предоставляющая высококвалифицированную медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний с применением новейших методик, медицинского оборудования и высокопрофессионального персонала.
Санаторий строили с 1930 по 1935 год по проекту архитектора Бориса Иофана для лечебно-санитарного управления Кремля. Под его возведение был выделен участок общей площадью свыше 300 га. Ему же тогда отошла и усадьба баронессы Мейендорф конца XIX века со всеми строениями. В годы войны на территории санатория работал госпиталь, в 1944 году он передан обратно лечсанупру Кремля. В 1992—1994 годах санаторий передали медицинскому центру Управления делами президента. Спустя три года за ним было закреплено бессрочное право на 316 га в Жуковке для использования в оздоровительных целях.
По версии генпрокуратуры, лесной участок незаконно изъяли из госсобственности и передали частному инвестору — компании «Кантри-Про» взамен на реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории замка (предусматривалось проведение ландшафтных работ, очистка пруда, снос старой водонапорной башни, строительство часовни, косметический ремонт палат и замена лифтов в основном корпусе санатория «Барвиха»). Инвестдоговор был подписан в 2001 году между компанией, санаторием и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК».
Во время одного из судебных заседаний представители министерства имущественных отношений Московской области, которое было привлечено в качестве третьего лица, заявили, что покупка принадлежавших ранее санаторию земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок.
Представители министерства на суде напомнили, что в августе 2001 года глава Одинцовского района вынес постановление о выборе земельного участка площадью 99 га из земель санатория «Барвиха», а губернатор Громов постановил прекратить право бессрочного пользования этим участком, изменил его целевое назначение на «земли запаса» и передал его без проведения торгов под индивидуальное жилищное строительство ООО «Кантри-Про». Все эти действия подкреплялись ходатайствами Управделами президента и Клинического санатория «Барвиха», протоколами совещаний межведомственной комиссии, на которых присутствовали представители областного правительства, Управления делами президента и других заинтересованных ведомств.
Генеральная прокуратура сообщила, что правительство области ввели в заблуждение при оформлении этого участка. В судебном процессе прокурор заявила, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. Она рассказала, что тогда стоимость земель составляла 54,4 млн руб. «В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — сообщила прокурор.
В иске говорилось, что вывод земель из имущественного комплекса санатория привел к утрате «потенциала лечебно-оздоровительной территории». В результате в Жуковке появился элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф», на территории которого находится около 360 объектов, площадь каждого из которых составляет от 500 до 50 тыс. кв. м.
Спор о сроках давности
Представители ответчиков в суде заявляли, что иск прокуратуры может послужить поводом для пересмотра норм приватизации и добросовестно заключенных контрактов. Они утверждали, что владельцы участков являются добросовестными приобретателями, а иск не подлежал удовлетворению из-за истекших сроков давности.
По мнению Генпрокуратуры, доводы о том, что в данном деле срок исковой давности не применим, несостоятельны: в соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса, исковой давностью признается срок для защиты права по иску истца, право которого нарушено. Представитель ведомства выразила уверенность, что исключения из общего правила о сроке исковой давности допустимы, если они необходимы для защиты прав граждан, а также для поддержания баланса публичных и частных интересов, исходя из принципов справедливости равенства и соразмерности.
«Такие принципы, как справедливость, равенство и соразмерность, не только допускают, а прямо предписывают отказывать в применении срока давности по требованию тех, кто препятствует правоохранительным органам и мерам, направленным на пресечение противоправного поведения, и использует применение сроков давности вопреки его предназначению в ущерб правам других лиц», — заявила представительница надзорного ведомства. В постановлении Конституционного суда от 2005 года говорится, что институт исковой давности не носит конституционный характер и не предназначен для использования в недобросовестных целях.
Прокурор отмечала, что рассматриваемый спор связан со схемой приобретения земельных участков, их разделом и объединением. В этом деле присутствуют многократная смена собственников, согласованность и консолидированность действий, финансовые взаимоотношения участников, коммерческие связи, общие контролируемые лица. Все это свидетельствует об их недобросовестности, отметила представитель.
Уголовное дело о выбытии земель
В суде, на этапе приобщения ходатайств по иску, стало известно, что Следственный комитет с 2013 года расследует уголовное дело о выбытии земель санатория из госсобственности. Также там прозвучало, что в материалах дела есть протокол допроса бывшего владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина. Он рассказал, что участки были приобретены у бизнесмена Сергея Говядина и Ильдара Самиева (депутат Госдумы с 2011 по 2016 год).
В материалах дела есть договоры купли-продажи, заключенные отцом Самиева, его сестрой, а также супругами Самиевыми. «Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отмечвла представитель Генпрокуратуры.
Также по делу опросили предпринимателя Дмитрия Смычковского и еще нескольких должностных лиц — бывших сотрудников Управления делами президента. Из объяснений Смычковского прокуратура сделала вывод, что все иностранные компании, принимавшие участие в сделке, были номинальными — реальной деятельности ни одна из них не вела. «Компании созданы на офшорной территории для нераскрытия информации о собственниках, к тому же это хороший механизм вывода имущества с территории Российской Федерации», — сказала в суде представитель надзорного ведомства.
Что известно об инвесторе
Компания «Кантри-Про» была зарегистрирована в 1999 году в подмосковном Одинцово с уставным капиталом 8,4 тыс. руб. Компания вела деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляла технические консультации в этих направлениях.
С 1999 по 2002 год компанией руководил Борис Сергеев, с 2002 по 2004 года — Олег Смирнов, а с 2004 по 2008 — Елена Сили. В марте 2023 года Управделами президента подало в Тверской районный суд иск к компании «Кантри-Про» и ее генеральным директорам Борису Сергееву, Олегу Смирнову, Елене Сили, в котором потребовало взыскать с них 743 млн руб. в качестве возмещения ущерба и наложить арест на их имущество.
В СПАРК указано, что в марте 2009 года «Кантри-Про» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией по решению учредителей. На момент ликвидации учредителем компании с 80% капитала был Олег Юшкин, 20% принадлежали компании «Верлл».