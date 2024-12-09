Суд отказался изымать участки в Барвихе по иску Генпрокуратуры

Также третьими лицами в иске были названы восемь компаний, среди них четыре иностранные, и 11 физлиц, в том числе те, кто раньше был владельцем спорных участков, а затем продал их. Среди них — бизнесмены Дмитрий Смычковский и Сергей Говядин. Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен по кличке Итальянец). Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы.