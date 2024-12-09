«Бей его!»: В школе Ростовской области трое учеников унизили четвертого и попали на видео

В одной из школ, расположенной в крупном спальном микрорайоне Ростовской области, произошел конфликт. Информация о нем быстро вышла за пределы учебного заведения. По словам очевидцев, трое подростков обступили четвертого, схватили за голову и ударили.
Школьный конфликт попал на видео Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
ВИДЕО В СОЦСЕТЯХ РАЗМЕСТИЛА МАМА.
Как стало известно «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», ситуацию снимал на камеру телефона пятый школьник из той же компании. Позже автор видео скинул ролик однокласснику, а тот — второму… В итоге через какие-то руки кадры попали к маме мальчика, который и подвергся нападкам сверстников.
Женщину шокировало, что ее старшего сына обидели. Со слов других родительниц, чьи дети учатся в том же классе, мама опубликовала кадры в телеграм-канале, в котором рассказывают о новостях в районе. А вскоре видео разлетелось и по всем крупным городским пабликам.
Учительнице вначале удалось помирить детей Алексей БУЛАТОВ.
ЧАСТЬ ОБРЕЗАЛИ.
Ролик начинается со слов: «Бей его, бей его!». А школьник в ответ кричит: «Помогите, помогите!». При этом двое парней держат жертву за голову, а третий — пинает.
В классе говорят, что видео больше шуточное, и что его первую часть, на которой, якобы, все просто весело смеются, обрезали.
Известно, что школьник, которого ударили, и трое обидчиков — одноклассники. За несколько дней до этого ученики поругались из-за шапки. Со слов очевидцев, мальчик, который представ на видео в роли жертвы, взял чужую вещь ради забавы. После вмешательства учительницы конфликт урегулировали. Семиклассники попросили друг у друга прощение, и на этом, казалось бы, все. А через пару дней подростки вдруг опять вспомнили о той спорной ситуации, и решили прояснить кое-какие моменты.
— В общем, второй раз ученики уже выясняли: кто, как и у кого просил прощения.
Школьным конфликтом заинтересовались следователи Иван МАКЕЕВ.
СЛЕДОВАТЕЛИ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУ.
Тем временем, следователи организовали проверку по факту инцидента.
— В социальных медиа размещена информация с видеозаписью конфликта между несовершеннолетними в одной из школ города Ростова — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области. — С целью проверки всех обстоятельства, изложенных в публикации организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение,
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» также попросила прокомментировать ситуацию городскую администрацию. Как только нам предоставят ответ, он сразу же будет опубликован на нашем сайте.