«Бей его!»: В школе Ростовской области трое учеников унизили четвертого и попали на видео

Известно, что школьник, которого ударили, и трое обидчиков — одноклассники. За несколько дней до этого ученики поругались из-за шапки. Со слов очевидцев, мальчик, который представ на видео в роли жертвы, взял чужую вещь ради забавы. После вмешательства учительницы конфликт урегулировали. Семиклассники попросили друг у друга прощение, и на этом, казалось бы, все. А через пару дней подростки вдруг опять вспомнили о той спорной ситуации, и решили прояснить кое-какие моменты.