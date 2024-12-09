В Дамаске разграбили здание посольства Италии, сообщили очевидцы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Здание посольства Италии в Дамаске разграблено группой людей, сообщили РИА Новости очевидцы.
«Группа людей зашла на территорию посольства Италии, начали выносить вещи и забрали три машины с дипломатическими номерами», — рассказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, в правительственном квартале Дамаска были разграблены еще несколько зданий, принадлежащих иностранным представительствам.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.