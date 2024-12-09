Пострадавший при взрыве цистерны в Березовском скончался в больнице

Инцидент произошел утром 7 декабря в цехе одного из предприятий. Василий и 30-летний Александр чистили цистерну перед окраской. В результате взрыва они получили 100% ожогов теле. Спустя сутки 40-летний уралец умер, не приходя в сознание. За жизнь Александра продолжают бороться врачи.