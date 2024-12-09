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Пострадавший при взрыве цистерны в Березовском скончался в больнице

За жизнь второго рабочего борются врачи.

Источник: Комсомольская правда

Житель Екатеринбурга Василий, пострадавший при взрыве цистерны в Березовском, скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел утром 7 декабря в цехе одного из предприятий. Василий и 30-летний Александр чистили цистерну перед окраской. В результате взрыва они получили 100% ожогов теле. Спустя сутки 40-летний уралец умер, не приходя в сознание. За жизнь Александра продолжают бороться врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — отметили в СУ СК по Свердловской области.

Родственники пострадавшего Александра отказались комментировать случившееся.

СК