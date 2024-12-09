Прорыв за прорывом: В Краснодаре рассмотрят замену канализационного коллектора на Московской

Все починить обещали к 4 декабря, но второго числа тут снова случился провал. На этот раз в другом месте. Пока один участок восстанавливали, в 150 метрах от него появилась новая дыра. Причиной провала дороги также стал прорыв канализационных труб. На проезжей части образовалась огромная дыра.