Прорыв за прорывом: В Краснодаре рассмотрят замену канализационного коллектора на Московской

Московская улица в Краснодаре переживает не лучшие времена. Изношенные за 60 лет трубы канализационного коллектора, не выдержав напора, стали начали протекать. Прорывы канализации фиксируют один за одним, а вместе с ними и провалы грунта.
ПЕРВЫЙ ПРОВАЛ.
Первое ЧП произошло вечером 27 ноября. Между путями и дорогой образовалась глубокая яма. Движение общественного транспорта пришлось изменить, закрыли дорогу и для автомобилей.
«Из-за ЧП пришлось полностью закрыть половину квартала до улицы имени 40-летия Победы для движения транспорта, в том числе для трамваев», — сообщил глава города Евгений Наумов.
Из-за коммунальной аварии пострадал человек. Мужчина переходил дорогу и, не заметив провал, угодил прямо в яму. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу с вывихом плеча.
НОВАЯ ДЫРА.
Все починить обещали к 4 декабря, но второго числа тут снова случился провал. На этот раз в другом месте. Пока один участок восстанавливали, в 150 метрах от него появилась новая дыра. Причиной провала дороги также стал прорыв канализационных труб. На проезжей части образовалась огромная дыра.
После этого власти заговорили о возможности полноценной замены коллектора на улице Московской.
«Будем принимать решение — как, по какой трассе прокладывать новый коллектор. За 60 лет трубы могли превратиться в решето. Один прорыв под землей залатали, тут же произошел новый. Мы не можем постоянно рыть землю, круглосуточно откачивать стоки из подвалов домов, тормозить движение из густонаселенного микрорайона. Поэтому нужна модернизация коллектора», — рассказал Наумов.
Чтобы народ смог выбраться из этого района, общественный транспорт и машины решили пустить по той части дороги, по которой ехать безопасно. Пока трамваи тут ехать не могут, поэтому пустили автобус № 0. Он следует от Петра Метальникова до КубГТУ.
ПРОВАЛ ВОЗЛЕ МНОГОЭТАЖКИ.
5 декабря на Московской образовался новый провал. Яму на тротуаре заметили на придомовой территории ЖК «Ривьера».
Участок на пересечении улиц Московской и Зиповской огородили, чтобы обезопасить пешеходов. А 6 декабря подрядная организация приступила к работам на месте провала. Специалисты отсыпали его щебнем и уплотнил. На то, чтобы залить бетонное основание и восстановить тротуар потребуется две недели.
ЕЩЕ ОДНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЛИННОЙ 8 МЕТРОВ.
Работы по устранению провала под рельсами трамвая продолжаются. Здесь провели ремонт участка трубопровода длиной 4,8 метра, вывезли 40 кубометров земли, а также завезли сыпучие материалы для его засыпки. Однако во время исследования коллектора был обнаружен новый аварийный участок.
«Во время ремонта аварийные бригады “Краснодар Водоканала” обнаружили еще одно повреждение на трубопроводе длиной порядка восьми метров. Специалисты приступили к разрытию грунта над поврежденным участком коллектора для проведения ремонтных работ», — сообщил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.
Сейчас на объекте работают девять единиц техники и 13 рабочих данной организации. Ремонт идет круглосуточно. Сроки завершения работ пока не сообщаются.