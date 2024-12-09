Житель Казани перевел мошенникам 65 тысяч рублей, пытаясь приобрести телефон

По словам потерпевшего, он решил приобрести смартфон по выгодной цене. Предложение житель Казани нашел на сайте бесплатных объявлений. Выбрав нужную модель телефона, мужчина перевел на карту «продавца» 65 тысяч рублей, но свою покупку так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию с заявлением.