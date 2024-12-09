Житель Казани перевел мошенникам 65 тысяч рублей, пытаясь приобрести телефон

Желая купить смартфон, казанец попался на уловки мошенников и потерял 65 тысяч рублей.
По словам потерпевшего, он решил приобрести смартфон по выгодной цене. Предложение житель Казани нашел на сайте бесплатных объявлений. Выбрав нужную модель телефона, мужчина перевел на карту «продавца» 65 тысяч рублей, но свою покупку так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию с заявлением.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в управлении МВД России по Казани.
В ведомстве напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять информацию, поступающую от неизвестных лиц. Не следует сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах и перечислять деньги на неизвестные реквизиты.