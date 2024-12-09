Глава СК раскрыл коррупционную схему в деле экс-зампреда Подмосковья

«Общая сумма взяток составила более 170 млн рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», — сказал он. В деле более 13 фигурантов, включая взяткодателей. Глава СК не уточнил их имена и род деятельности.
По словам Бастрыкина, в период 2021—2023 годов Стригункова с сообщниками получали взятки от топ-менеджеров ряда строительных компаний за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство по госконтрактам на капитальные и текущие ремонты подмосковных медучреждений.
Экс-чиновницу арестовали в апреле 2024 года. Тогда ей вменяли получение взятки в размере не менее 123 млн руб. Стригункова свою вину не признала.
Она занимала пост заместителя председателя правительства Московской области с февраля 2022 года по март 2024 года и курировала блок здравоохранения. До этого Стригункова была первым заместителем министра здравоохранения и первым заместителем министра экономики Подмосковья.
В начале 2024 года заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Захаров был отправлен в СИЗО по делу о взятках в особо крупном размере. Он находился на этом посту с сентября 2021 года. Захаров дал показания на Стригункову, писал «Коммерсантъ». Он признался, что передавал ей часть полученных денег от компаний, которые ремонтировали подмосковные больницы.