Глава СК раскрыл коррупционную схему в деле экс-зампреда Подмосковья

В начале 2024 года заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Захаров был отправлен в СИЗО по делу о взятках в особо крупном размере. Он находился на этом посту с сентября 2021 года. Захаров дал показания на Стригункову, писал «Коммерсантъ». Он признался, что передавал ей часть полученных денег от компаний, которые ремонтировали подмосковные больницы.