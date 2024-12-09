В Минске 9-летняя девочка вынесла на детскую площадку и отдала женщине $5000

В Минске девятилетняя девочка передала аферистам свыше 5 тысяч долларов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию о пропаже крупной суммы наличности заявила мама девочки. Выяснилось, что девочке накануне позвонил в мессенджере неизвестный мужчина, сказавший, что будто бы на балансе телефона школьницы большая задолженность. Мошенник сказал, что поможет сделать так, чтобы мама девочки не узнала о задолженности, но ей надо взять дома деньги и передать их курьеру.
Девочка обыскала квартиру и нашла доллары. Не говоря ничего родителям, школьница на следующий день по звонку мошенника вынесла деньги на детскую площадку и передала их женщине-курьеру.
После оперативники установили, что роль курьера выполнила 39-летняя жительница Солигорска, которая также стала жертвой мошенников. Солигорчанку аферисты тоже убедили в крупной задолженности, уговорили взять кредит, а потом еще заставили поехать в Минск, чтобы забрать наличность у ребенка.
Фигурантка задержана. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.
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