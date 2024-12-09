В Минске 9-летняя девочка вынесла на детскую площадку и отдала женщине $5000

В милицию о пропаже крупной суммы наличности заявила мама девочки. Выяснилось, что девочке накануне позвонил в мессенджере неизвестный мужчина, сказавший, что будто бы на балансе телефона школьницы большая задолженность. Мошенник сказал, что поможет сделать так, чтобы мама девочки не узнала о задолженности, но ей надо взять дома деньги и передать их курьеру.