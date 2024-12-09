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В Краснодаре мошенники обманули пенсионера на 3,6 млн рублей

В Краснодаре мошенники обманули пенсионера на 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок якобы от сотрудника спецслужб. Собеседник сообщил, что на имя мужчины незаконно оформили кредиты.

Мошенник убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет». Под давлением манипуляций и угроз мужчина перевел все свои сбережения, после чего понял, что столкнулся с аферистами.

Ранее мы сообщали, что жительница Краснодара перевела на «безопасный счет» мошенникам более одного миллиона рублей.