Электропоезд из Белоострова насмерть сбил мужчину на путях в Петербурге

На минувших выходных на 41-м километре восьмого пикета перегона Белоостров — Сестрорецк произошло трагическое происшествие — электропоезд из Белоострова, который следовал в Петербург через Сестрорецк, насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.