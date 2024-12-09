Электропоезд из Белоострова насмерть сбил мужчину на путях в Петербурге

На минувших выходных на 41-м километре восьмого пикета перегона Белоостров — Сестрорецк произошло трагическое происшествие — электропоезд из Белоострова, который следовал в Петербург через Сестрорецк, насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
— Погибшим оказался 38-летний мужчина. По предварительной информации, он переходил пути вне пешеходного перехода и не обратил внимание на приближающийся локомотив, — рассказали в ведомстве.
При этом машинист, увидев человека, тут подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось. От полученных травм местный житель скончался на месте.
Правоохранители начали проверку. Они в очередной раз призвали местных жителей соблюдать правила безопасности на железной дороге и не переходить ее в неположенных местах.
Ранее SPB.KP.RU сообщал о смертельном ДТП в Выборгском районе Ленобласти. 8 декабря перед эвакуатором выбежал мужчина. Личность погибшего устанавливают полицейские.