Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

БЕЛГРАД, 9 дек — РИА Новости. Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась в 11.52 (13.52 мск) — время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад.
Собравшиеся в понедельник у здания национального телеканала на одной из центральных улиц Белграда — Таковской — демонстранты развернули транспаранты и плакаты с претензиями к властям страны из-за обрушения в Нови-Саде, а также из-за планируемого сноса старого моста на реке Сава в Белграде. Акция проводилась молча, водители подъезжающих машин разворачивались, полиция не вмешивалась. Завершилась акция без инцидентов, движение транспорта восстановлено.
Студенты и сторонники оппозиции в Сербии в воскресенье на 15 минут накануне в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах Сербии. В Нови-Саде накануне они исписали красной краской — символической кровью — асфальт перед входом в городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине Нови-Сада вокруг правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган.
К понедельнику заблокировано преподавание на двух десятках факультетов и в нескольких гимназиях в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и в Нише.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор «цветных революций» в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии.
Он заверил, что «в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают», и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть «и терпим все глупости» протестующих.
Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции — обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и «увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%».