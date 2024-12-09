Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

Студенты и сторонники оппозиции в Сербии в воскресенье на 15 минут накануне в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах Сербии. В Нови-Саде накануне они исписали красной краской — символической кровью — асфальт перед входом в городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине Нови-Сада вокруг правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган.