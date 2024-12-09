СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшей и.о. заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями… Обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела», — сказал он.