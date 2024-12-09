На Дону пенсионеров обманывают приглашением на флюорографию

В одном из популярных мессенджеров ему позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудником поликлиники, сообщила ему о необходимости пройти флюорографию и зарегистрироваться в государственной Единой медицинской информационно-аналитической системе. Этот шаг позволил бы обращаться к врачам без предварительной записи. Мошенница попросила продиктовать номер СНИЛС, а также дала ссылку для приложения, которое якобы позволит записываться онлайн.