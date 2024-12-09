На Дону пенсионеров обманывают приглашением на флюорографию

64-летний ростовчанин лишился 200 тысяч рублей со своего счёта, став жертвой новой мошеннической схемы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В одном из популярных мессенджеров ему позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудником поликлиники, сообщила ему о необходимости пройти флюорографию и зарегистрироваться в государственной Единой медицинской информационно-аналитической системе. Этот шаг позволил бы обращаться к врачам без предварительной записи. Мошенница попросила продиктовать номер СНИЛС, а также дала ссылку для приложения, которое якобы позволит записываться онлайн.
«После запуска приложения экран телефона отключился на три минуты», — рассказал потерпевший.
После этого собеседница рассказала, что создаёт медицинскую карту ростовчанина для записи истории болезни. Она попросила подождать, а затем разговор прервался. Вскоре со счёта пожилого мужчины начались списания средств.
На злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Кража».