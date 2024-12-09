Сотрудники Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку

На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, только из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время забастовки на прошлой неделе концерн потерял прибыль в размере около 40 тысяч евро за минуту забастовки.