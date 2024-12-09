Сотрудники Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку против планов сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.
Забастовки в понедельник проходят на девяти заводах автоконцерна в ФРГ на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Работа на предприятиях будет остановлена на 4 часа в каждую смену.
Так, как сообщает IG Metall, примерно 2,7 тысячи сотрудников завода в Брауншвейге участвуют в забастовке.
На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, только из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время забастовки на прошлой неделе концерн потерял прибыль в размере около 40 тысяч евро за минуту забастовки.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек.
В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.