Омич отобрал у знакомого драгоценности за то, что тот назвал его крысой

А потом что-то пошло не так, и обладатель золотых украшений назвал приятеля «крысой». Тот обиделся, ну и чтобы оскорбили его не за зря, отобрал у собутыльника цепочку и кольцо. Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей.