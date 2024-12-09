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Омич отобрал у знакомого драгоценности за то, что тот назвал его крысой

Теперь ему грозит 4 года лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В омском отделе полиции № 6 оперативно раскрыли дело о грабеже. 36-летний омич лишился золотых украшений: цепочки и кольца.

Как выяснили полицейские, жертва и грабитель были знакомы, хоть и недолго. Сошлись на общей любви к горячительным напиткам, распивали в круглосуточном магазине по улице 3-я Кордная.

А потом что-то пошло не так, и обладатель золотых украшений назвал приятеля «крысой». Тот обиделся, ну и чтобы оскорбили его не за зря, отобрал у собутыльника цепочку и кольцо. Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность грабителя. Им оказался 43-летний ранее судимый за кражу и хранение наркотиков омич. Теперь за грабеж ему грозит новый срок — до четырех лет лишения свободы. Золотые украшения возвращены владельцу.