Жителя Ростовской области пригласили на флюорографию и списали 200 тысяч рублей

64-летний житель Ростова-на-Дону потерял почти 200 тысяч рублей после «медицинской регистрации», которую провели мошенники. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции, сначала мужчине позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей поликлиники. Она сказала собеседнику, что ему нужно сделать флюорографию и встать на учет в Единой медицинской системе обращения к врачам.
Мошенница потребовала продиктовать ей номер СНИЛС, а потом прислала ссылку «для онлайн-записи». Позже, когда на телефон была установлена вредоносная программа, разговор продолжился, но через время внезапно прервался.
Мужчина отключил мобильный, а когда включил на следующий день, ему начали приходить уведомления о переводах с его счета. В полиции после случившегося завели дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Деньги, мошенницу и ее сообщников сейчас ищут.
Правоохранители напоминают: нельзя доверять незнакомцам, которые звонят по телефону. Также не нужно устанавливать неизвестные приложения по чьей-то инструкции. Все вопросы лучше прояснять лично по официальным телефонам или в организациях.