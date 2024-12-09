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Жителя Ростовской области пригласили на флюорографию и списали 200 тысяч рублей

Житель Ростова потерял сбережения после приглашения на флюорографию.

Источник: Комсомольская правда

64-летний житель Ростова-на-Дону потерял почти 200 тысяч рублей после «медицинской регистрации», которую провели мошенники. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, сначала мужчине позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей поликлиники. Она сказала собеседнику, что ему нужно сделать флюорографию и встать на учет в Единой медицинской системе обращения к врачам.

Мошенница потребовала продиктовать ей номер СНИЛС, а потом прислала ссылку «для онлайн-записи». Позже, когда на телефон была установлена вредоносная программа, разговор продолжился, но через время внезапно прервался.

Мужчина отключил мобильный, а когда включил на следующий день, ему начали приходить уведомления о переводах с его счета. В полиции после случившегося завели дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Деньги, мошенницу и ее сообщников сейчас ищут.

Правоохранители напоминают: нельзя доверять незнакомцам, которые звонят по телефону. Также не нужно устанавливать неизвестные приложения по чьей-то инструкции. Все вопросы лучше прояснять лично по официальным телефонам или в организациях.