Жителя Ростовской области пригласили на флюорографию и списали 200 тысяч рублей

Мужчина отключил мобильный, а когда включил на следующий день, ему начали приходить уведомления о переводах с его счета. В полиции после случившегося завели дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Деньги, мошенницу и ее сообщников сейчас ищут.