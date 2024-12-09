Repubblica: два человека погибли при сильном взрыве на объекте Eni

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Двое погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва на объекте итальянской нефтегазовой компании Eni в Каленцано (итальянская область Тоскана). Об этом сообщила газета La Repubblica.
Еще четверо числятся пропавшими без вести. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар. Местные власти советуют гражданам не открывать окна и не приближаться к месту происшествия.
Как сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани, «специалисты регионального агентства по охране окружающей среды оценивают возможное воздействие загрязняющих веществ» на атмосферу. Причины происшествия устанавливаются.