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Repubblica: два человека погибли при сильном взрыве на объекте Eni

Еще четверо числятся пропавшими без вести.

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Двое погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва на объекте итальянской нефтегазовой компании Eni в Каленцано (итальянская область Тоскана). Об этом сообщила газета La Repubblica.

Еще четверо числятся пропавшими без вести. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар. Местные власти советуют гражданам не открывать окна и не приближаться к месту происшествия.

Как сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани, «специалисты регионального агентства по охране окружающей среды оценивают возможное воздействие загрязняющих веществ» на атмосферу. Причины происшествия устанавливаются.

несчастный случай