Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП за выходные в Брестской области

Так, 8 декабря около 15.20 произошла авария в Столинском районе. За рулем автомобиля Lincoln был 20-летний местный житель. По предварительным данным, на 122-м км трассы Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин водитель решил выполнить маневр обгона. Он не убедился в безопасности и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Audi под управлением 20-летнего молодого человека. Водитель и 20-летний пассажир Audi получили травмы, их госпитализировали.
В этот же день примерно в 21.20 случилось ДТП в Лунинецком районе. Предварительно, автомобилем Ford управлял 23-летний местный житель. На 385-м км трассы М10 легковушка врезалась в автомобиль МАЗ. За рулем был 50-летний житель Лунинца. Разворачиваясь, он не убедился в безопасности. В результате происшествия пострадали водитель и 17-летняя пассажир Ford. Их доставили в больницу.
В Кобрине поздно вечером 8 декабря также произошла авария, в которой травмы получили два человека. За руль мопеда Hors сел пьяный 40-летний мужчина (в его крови обнаружено 1,7 промилле). Кроме того, прав на управление транспортными средствами у него не было. На перекрестке с круговым движением мопед наехал на бордюр, после чего опрокинулся. Травмы получила 36-летняя пассажир, женщину госпитализировали. Водителю также понадобилась помощь медиков.
В Пинском районе около полуночи 8 декабря произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобилем Hyundai управлял 45-летний пинчанин. На 102-м км трассы Р6 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 46-летнего брестчанина. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.
В целом за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 14 ДТП, в результате которых три человека погибли и 15 получили ранения. За нарушение ПДД к административной ответственности правоохранители привлекли 699 пешеходов, 74 из них были нетрезвыми, 357 в темное время не были обозначены фликерами. Были задержаны 15 водителей за вождение в нетрезвом виде, а также 91 бесправник.