Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП за выходные в Брестской области

В Кобрине поздно вечером 8 декабря также произошла авария, в которой травмы получили два человека. За руль мопеда Hors сел пьяный 40-летний мужчина (в его крови обнаружено 1,7 промилле). Кроме того, прав на управление транспортными средствами у него не было. На перекрестке с круговым движением мопед наехал на бордюр, после чего опрокинулся. Травмы получила 36-летняя пассажир, женщину госпитализировали. Водителю также понадобилась помощь медиков.